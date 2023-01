Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230131.3 Lohe-Rickelshof: Diesel-Diebe richten hohen Sachschaden an

Lohe-Rickelshof (ots)

Am vergangenen Wochenende haben sich Diebe in Lohe-Rickelshof an dem Inhalt von Tanks dreier Baumaschinen bedient. Dabei richteten sie einen Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro an. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Freitagmittag bis zum Montagmorgen suchten die Täter ein Grundstück in der Straße Blauer Lappen auf. Dort stahlen sie aus einem Radlader und aus zwei Baggern insgesamt 145 Liter Diesel im Wert von 275 Euro. An dem Radlader richteten sie durch Zerstören der Seitenverkleidung einen Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro an.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich an die Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

Merle Neufeld

