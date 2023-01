POL-IZ: 230131.5 Itzehoe: Seniorin in der Innenstadt bestohlen

Polizeidirektion Itzehoe

Am Montagvormittag hat ein Unbekannter eine Rentnerin in der Itzehoer Innenstadt bestohlen. Ob sich die Tat auf offener Straße oder in einem Geschäft ereignete, ist unklar.

Gegen 10.30 Uhr begab sich die Anzeigende vom Itzehoer ZOB aus zu Rossmann und anschließend zum TEDI-Markt in der Feldschmiede. Als sie in dem Markt etwas bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse mitsamt 80 Euro aus ihrem Rucksack verschwunden war. Wo genau ein Dieb sich an dem Eigentum der 70-Jährigen bedient hatte, ließ sich bisher nicht feststellen. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

