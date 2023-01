POL-RE: Haltern am See: Zwei Verletzte bei Unfall auf Weseler Straße

Recklinghausen (ots) - An der Kreuzung Habinghorster Straße/Pallasstraße hat es am Dienstagabend zwei Unfälle gegeben, bei denen Fußgänger verletzt wurden. In beiden Fällen wollten Autofahrer abbiegen - und fuhren jeweils Fußgänger an, die gerade an der Ampel über die Straße gingen. Der erste Unfall passierte gegen 19 Uhr. Eine 45-jährige Autofahrerin aus ...

