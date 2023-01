Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Zwei Unfälle an Kreuzung innerhalb kurzer Zeit

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Habinghorster Straße/Pallasstraße hat es am Dienstagabend zwei Unfälle gegeben, bei denen Fußgänger verletzt wurden. In beiden Fällen wollten Autofahrer abbiegen - und fuhren jeweils Fußgänger an, die gerade an der Ampel über die Straße gingen. Der erste Unfall passierte gegen 19 Uhr. Eine 45-jährige Autofahrerin aus Waltrop wollte von der Pallasstraße nach links auf die Habinghorster Straße (B235) abbiegen. Gleichzeitig ging eine 16-Jährige aus Castrop-Rauxel über die Straße und wurde dabei angefahren. Sie erlitt leichte Verletzungen. Noch während die Polizei mit der Unfallaufnahme beschäftigt war, passierte gegen 19.15 Uhr an der gleichen Kreuzung ein weiterer Unfall. Ein 28-jähriger Mann aus Castrop-Rauxel wurde von einem 34-jährigen Autofahrer aus Castrop-Rauxel angefahren, während er an der Fußgängerampel über die Straße ging. Der junge Mann wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Nach jetzigen Informationen ist davon auszugehen, dass die beiden Fußgänger wegen der Dunkelheit und des Regens erst zu spät erkannt bzw. übersehen wurden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

