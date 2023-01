Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Fahrradfahrer aus Dorsten bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Im Einmündungsbereich Kurt-Schumacher-Straße / Borkener Straße kam es heute um 10.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Fahrradfahrer.

Ein 70-Jähriger Dorstener fuhr mit seinem Fahrrad auf der linken Seite der Borkener Straße in Fahrtrichtung Gemeindedreieck und querte diese dann in Höhe des Einmündungsbereich an einer Fußgängerfurt. Dabei stieß er mit einer 26-jährigen Dorstenerin zusammen, die mit dem Auto von der Kurt-Schumacher-Straße auf die Borkener Straße abbog. Der 70-Jährige stürzte und verletzte sich. Rettungskräfte fuhren ihn in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Kurt-Schumacher-Straße in Fahrtrichtung der Borkener Straße einseitig gesperrt. Der rechte Fahrstreifen der Borkener Straße wurde ebenfalls gesperrt.

