Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geschäftseinbruch - Wohnungseinbruch - Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda (ots)

Geschäftseinbruch

Flieden. Ein Lebensmittelgeschäft in der Schlüchterner Straße wurde am frühen Freitagmorgen (28.10.), gegen 0.20 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen einer Scheibe gelangten die Einbrecher in den Verkaufsraum. Aus der Auslage im Kassenbereich entnahmen die Langfinger anschließend mehrere Packungen Zigaretten. Vermutlich aufgrund eines ausgelösten Alarms, flüchteten die Täter schließlich in unbekannte Richtung. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens sowie der Wert des Diebesguts, sind bislang noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnungseinbruch

Fulda. Unbekannte brachen am Donnerstagmorgen (27.10.), gegen 5 Uhr, die Tür einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Heinrichstraße auf. Ob etwas aus den Räumlichkeiten gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Mittelrode. In ein Einfamilienhaus in der Straße "Gartenfeldring" brachen Unbekannte zwischen Mittwochabend (26.10.) und Donnerstagnachmittag (27.10.) ein. Durch das Zerstören eines Kellerfensters gelangten die Täter in das Gebäude, dessen Räumlichkeiten sie anschließend durchsuchten. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Es entstand jedoch Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

