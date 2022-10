Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall im Bereich der Polizeistation Hünfeld

Hünfeld (ots)

Am Donnerstag (27.10.) kam es gegen 10.38 Uhr in der Ortslage Morles zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Motorrad, wobei der Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Ein 67-Jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Steinfurt befuhr die Hofbieberer Straße in Richtung Morles. Ein 54-Jähriger Lkw-Fahrer aus dem Wartburgkreis befuhr die Hofbieberer Straße in entgegengesetzter Richtung. In einer Linkskurve kam es aus bislang unbekannter Ursache zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei sich der Motorradfahrer stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Motorradfahrer mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Zur Rekonstruktion der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000,- Euro geschätzt.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell