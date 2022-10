Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

Unfall im Kreuzungsbereich mit einem Verletzten

Hünfeld. Am Donnerstag (27.10.), gegen 6:10 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der Bundesstraße 84 und der Landesstraße 3171 zum Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen, bei dem ein Fahrer schwer verletzt wurde. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 60-Jähriger Autofahrer aus dem Wartburgkreis die Bundesstraße aus Rasdorf kommend in Richtung Hünfeld. Im Einmündungsbereich zur Landesstraße 3171 wollte der Autofahrer nach links abbiegen und kollidierte hierbei aus noch unklarer Ursache mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 75-jährigen Hünfelders. Der 60-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus transportiert. Der 75-Jährige blieb unverletzt. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge stark im Frontbereich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich nach ersten vorläufigen Schätzungen auf circa 22.000 Euro.

Polizeistation Hünfeld

Seitlicher Zusammenstoß

Fulda. Bei einem Unfall am Donnerstag (27.10.) entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Ein 24-jähriger Audi-Fahrer befuhr gegen 1.15 Uhr die Bardostraße aus Richtung Innenstadt Fulda kommend in Fahrtrichtung Haimbach und benutzte hierzu den rechten von zwei Fahrstreifen in eine Richtung. In Höhe der Ampelanlage Sickelser Straße kam es auf gerader Strecke aus noch ungeklärter Ursache zu einer seitlichen Berührung mit dem Mercedes eines 20-jährigen Fahrers, welcher die Bardostraße in gleicher Richtung auf dem linken Fahrstreifen neben dem Audi befuhr. Personen wurden nicht verletzt.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall mit Verletzten

Bebra. Am Donnerstag (27.10.), gegen 6.50 Uhr, befuhr eine 35-jährige Pkw-Fahrerin aus Bebra mit einem Mercedes die B 83 aus Richtung Bebra kommend stadtauswärts. Ein weiterer 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Alheim befuhr mit seinem Ford-Focus zeitgleich die B 83 aus Richtung Rotenburg kommend in Richtung Bebra. Die Mercedes Fahrerin wollte nach derzeitigem Kenntnisstand von der B 83 nach links auf die B 27 auffahren, dabei kollidierte sie aus derzeit noch nicht geklärter Ursache mit dem entgegenkommenden Ford-Fahrer. Die 35-Jährige wurde schwer- und der 50-Jährige leichtverletzt in nahegelegene Kliniken verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt circa 13.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

VB

Zusammenstoß beim Abbiegen

Freiensteinau. Am Montag (24.10.), gegen 10:45 Uhr, befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Lkw der Marke Daimler, Modell Actros, die Untere Brückenstraße und wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach rechts in die Steinauer Straße einbiegen. Dabei stieß er mit dem Seat einer 63-jährigen Pkw-Fahrerin, welche die Steinauer Straße in Richtung Nieder-Moos befuhr, zusammen. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand jedoch Sachschaden von circa 2.300 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell