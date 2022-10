Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Baustelle-Einbruch in Schule-Einbruch in Einfamilienhaus-Kennzeichendiebstahl-Lkw-Kennzeichen entwendet Nach Raub: Zeugen gesucht

Fulda (ots)

Diebstahl von Baustelle

Neuhof. Am Freitagabend (21.10.), gegen 20.10 Uhr, stahlen Unbekannte eine Rüttelplatte der Marke "Wacker" von einer umzäunten Baustelle in der Straße "Im Eichig" in Dorfborn. Um an das Diebesgut im Wert von rund 10.000 Euro zu gelangen und dieses abzutransportieren, öffneten die Täter einen Bauzaun und durchfuhren diesen vermutlich von einem angrenzenden Feldweg kommend mit einem Fahrzeug.

Einbruch in Schule

Fulda. Unbekannte warfen in der Nacht zu Mittwoch (26.10.) eine Scheibe eines Schulgebäudes in der Brüder-Grimm-Straße ein. Anschließend betraten die Einbrecher die Räumlichkeiten und durchsuchten mehrere Schränke, bevor sie durch eine Notausgangstür flüchteten. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus

Petersberg. Ein Einfamilienhaus in der Petersberger Straße wurde in der Zeit zwischen Samstag (22.10.) und Mittwoch (26.10.) Ziel unbekannter Täter. Gewaltsam öffneten die Einbrecher ein Fenster des Gebäudes und verschafften sich so unbefugten Zutritt. Ob etwas gestohlen wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist aktuell noch unklar.

Kennzeichendiebstahl

Dietershan. Das Kennzeichen FD-XA 208 eines Pkw-Anhängers des Herstellers Stema stahlen Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag (25.10.) und Mittwochabend (26.10.). Zur Tatzeit stand der Anhänger auf einem Feldweg zwischen einem dortigen Tierheim und einem Wasserwerk.

Lkw-Kennzeichen entwendet

Fulda. Von einem weißen Renaut Master stahlen Unbekannte zwischen Freitag (21.10.) und Mittwoch (26.10.) die beiden amtlichen Kennzeichen GG-AT 4025. Zur Tatzeit stand der Lkw in der Böcklerstraße in Rodges. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach Raub: Zeugen gesucht

Fulda. Am Mittwochabend (26.10.) entwendeten drei bislang unbekannte Täter zwei 18-jährigen Frauen im Bereich eines Parkhauses in der Innenstadt einen E-Scooter, eine Geldbörse sowie ein I-Phone XR im Gesamtwert von rund 800 Euro. Die jungen Damen kamen nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen im Bereich einer Unterführung zwischen dem Bahnhofsvorplatz und der Ruprechtstraße mit den Tätern ins Gespräch. Plötzlich griffen die Männer die Frauen an und stahlen das Diebesgut. Die Täter können folgendermaßen beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - trug einen grünen Pullover - westasiatisches Erscheinungsbild

Täter 2:

- männlich - trug einen roten Pullover und eine camouflagefarbene Hose - hatte rote Schuhe an - westasiatisches Erscheinungsbild

Täter 3:

- männlich - trug eine weiße Basecap - führte eine Louis-Vuitton-Umhängetasche - westasiatisches Erscheinungsbild

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

