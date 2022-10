Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Unfall beim Abbiegen

Künzell. Ein 34-jähriger Rollerfahrer aus Künzell wurde bei einem Unfall am Dienstag (25.10.) leicht verletzt. Ein 48-jähriger Fiat-Fahrer befuhr gegen 13.40 Uhr die Turmstraße aus Richtung Fulda kommend in Fahrtrichtung Pilgerzell und wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach links in die Johann-Friedrich-Böttger-Straße einbiegen. Hierbei stieß er aus noch unklarer Ursache mit dem entgegenkommenden 34-jährigen Rollerfahrer zusammen. Durch den Aufprall wurde der Roller gegen einen Gartenzaun neben der Fahrbahn geschleudert. Der Künzeller wurde mit leichten Verletzungen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 2.600 Euro.

Polizeistation Fulda

Verkehrsunfallflucht

Flieden. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte, vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken, einen roten VW Golf Sportsvan auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Schlüchterner Straße. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen parkte das Fahrzeug am Montag (24.10.), in der Zeit von 14:45 Uhr bis 19:45 Uhr und am Dienstag (25.10.), in der Zeit von 7:40 Uhr bis 13:45 Uhr, auf einem der dortigen Stellplätze. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1.000 Euro. Die Polizei in Neuhof bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06655/96880.

Polizeiposten Neuhof

HEF

Bad Hersfeld. Am Dienstag (25.10.), gegen 11:40 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Fahrer eines VW Golf aus Wolfratshausen die Hainstraße aus Richtung Kurpark kommend in Richtung Bahnhof. Ein 74-jähriger Fahrer eines VW Polo aus Ludwigsau befuhr zeitgleich den Hubertusweg und wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach rechts in die Hainstraße in Richtung Bahnhof abbiegen. Dabei kollidierte er aus noch ungeklärter Ursache mit dem Fahrer des Golfs. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 6.200 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

