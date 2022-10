Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Kindertagesstätte - Einbruch in Sportstätte - Kraftrad gestohlen - Einbrüche in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses

Fulda (ots)

Einbruch in Kindertagesstätte

Fulda. In der Nacht zu Dienstag (25.10.) brachen Unbekannte in eine Kindertagesstätte im Gallasiniring ein. Durch Einwerfen eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang unklar. Es entstand jedoch Sachschaden von circa 750 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Sportstätte

Großenlüder. Eine Einrichtung eines Sportvereins in der Sudetenstraße wurde am frühen Dienstagmorgen (25.10.) Ziel unbekannter Täter. Sie brachen gewaltsam eine Tür des Gebäudes auf und stahlen einen Lautsprecher sowie einen Laptop und eine geringe Menge Bargeld. Der Gesamtwert des Diebesguts beträgt rund 600 Euro. Zudem entstand Sachschaden von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kraftrad gestohlen

Bronnzell. Ein blaues Kraftrad des Herstellers Yamaha, Modell RN22, mit dem amtlichen Saisonkennzeichen FD-AK 28, stahlen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (25.10.). Zur Tatzeit stand das Fahrzeug im Wert von circa 11.000 Euro auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Straße "An St. Peter". Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbrüche in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses

Hünfeld. Zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses wurden am Dienstagabend (25.10.), zwischen 18 Uhr und 20 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen einer Terrassentür gelangten die Einbrecher in die Wohnung im Erdgeschoss, die sie sodann durchsuchten. Mitsamt gestohlenem Schmuck und Bargeld begaben sich die Täter anschließend in eine weitere Wohnung des Hauses. Dort hebelten sie die Eingangstür auf und stahlen weitere Wertgegenstände, bevor sie schließlich unerkannt flüchteten. Der Gesamtwert des Diebesguts ist aktuell noch nicht bekannt. Es entstand jedoch Gesamtsachschaden von etwa 700 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell