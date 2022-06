Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Elektrogeräte und Friseurprodukte aus Salon gestohlen

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

Am frühen Samstagmorgen (11.6.) haben zwei noch unbekannte Diebe ihr Unwesen gegen 1.15 Uhr am Mathildenplatz getrieben und dort Elektrogeräte, Friseurprodukte und zwei Fahrräder aus einem Frisörsalon entwendet. Der Wert der gemachten Beute beläuft sich auf mehr als 1000 Euro. Zur Beschreibung der Täter ist bekannt, dass beide von schlanker Statur waren. Einer der beiden trug eine schwarze Schildkappe mit weißem Aufdruck sowie eine schwarze Jacke mit weißen Nähten. Er führte eine schwarze Umhängetasche mit sich und trug zudem eine hellblaue Jeans mit auffallenden Rissen an den Knien. Sein Begleiter war mit einer blauen Jeanshose sowie einer Camouflage- Jacke bekleidet. Wer Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kommissariat 43 in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

