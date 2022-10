POL-OH: Dieseldiebstahl - Kennzeichendiebstahl - Radmuttern von Arbeitsmaschinen gelöst

Fulda (ots) - Diebstahl von Baustelle Neuhof. Am Freitagabend (21.10.), gegen 20.10 Uhr, stahlen Unbekannte eine Rüttelplatte der Marke "Wacker" von einer umzäunten Baustelle in der Straße "Im Eichig" in Dorfborn. Um an das Diebesgut im Wert von rund 10.000 Euro zu gelangen und dieses abzutransportieren, ...

