Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Marl: Automaten aufgebrochen - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Dienstag wurden in Marl und Bottrop Verkaufsautomaten aufgebrochen und Bargeld mitgenommen. An den Automaten entstand hoher Sachschaden durch die Aufbrüche.

In Bottrop stehen die Automaten in einem Hofladen an der Hackfurthstraße. Hier hat ein unbekannter Täter einen Automaten aufgebrochen und versucht einen weiteren Automaten aufzubrechen. Der Sachschaden wird hier auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

In Marl wurde ebenfalls ein Automat in einem Hofladen (Dorstener Straße) aufgehebelt. Hier entstand etwa 8.000 Euro Sachschaden.

Hinweise melden Zeugen bitte unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell