Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - StuntRoller gestohlen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 20.06.2022 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr wurde ein, vor dem Salinarium in Bad Dürkheim abgestellter Stunt Tretroller entwendet. Die junge Besitzerin hatte ihren Stunt Scooter unverschlossen dort abgestellt. Die bislang unbekannten Täter hatten so leichtes Spiel, den Roller zu entwenden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 130 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

