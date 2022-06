Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss zur Arbeit

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 23.06.2022 um 07:00 Uhr wurde ein 35-Jähriger aus Neustadt mit seinem E-Scooter in der Stangenbrunnengasse in 67433 Neustadt/W. durch eine Streifenbesatzung einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Mannes ergaben sich Hinweise auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung. Der Neustadter räumte daraufhin ein vor ein paar Tagen Cannabis konsumiert zu haben. Ein vor Ort durchgeführter Vortest reagierte letztlich positiv auf THC. Der 35-Jährige musste schließlich in der hiesigen Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Da der Mann bereits wiederholt wegen gleichgelagerten Delikten in Zusammenhang mit dessen E-Scooter in Erscheinung getreten ist, wurde dieser mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt.

