POL-DO: Wohnungsdurchsuchung nach Hinweis auf Drogenhandel in Marten

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung auf einen möglichen Drogenhandel haben Polizeibeamte am Donnerstag (29.7.) eine Wohnung in Dortmund-Marten durchsucht. Sie ermittelten zwei Tatverdächtige und stellten Drogen, Bargeld und Waffen sicher.

Die Beamten richteten ihren Fokus auf ein Mehrfamilienhaus in der Straße An der Wasserburg. Dort sahen sie, wie eine Jugendliche in das Haus ging und dieses kurz danach wieder verließ. Zuvor hatte sie zu einem am Fenster stehenden Mann Kontakt aufgenommen. Bei der Kontrolle der 16-jährigen Dortmunderin fanden die Polizisten augenscheinliches Marihuana und stellten es sicher. Die Jugendliche erwartet ein Strafverfahren.

Gegen 15.30 Uhr konnten die Polizisten einen weiteren Verkauf beobachten. Dann führte ihr Weg - mit Durchsuchungsbeschluss - in die entsprechende Wohnung. Dort trafen sie auf die beiden Bewohner (18, 35) und fanden eine augenscheinlich nicht geringe Menge Cannabis sowie Bargeld, Verpackungsmaterial und Waffen.

Sie stellten die Gegenstände sicher und brachten das Duo ins Polizeigewahrsam. Wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln und der Abgabe an Minderjährige erwartet die Männer ein entsprechendes Strafverfahren.

