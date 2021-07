Polizei Dortmund

POL-DO: Lackschäden an VW Caddy - Seniorin mit silbernem Elektromobil gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0805

Ein VW Caddy ist offenbar am Montag vergangener Woche (19.07.2021) durch Lackkratzer und Dellen beschädigt worden. Die Polizei sucht nun eine Seniorin mit silbernem Elektromobil, die möglicherweise mit dem Unfallschaden in Zusammenhang stehen könnte.

Gegen 9.30 Uhr war einem Zeugen eine circa 75-Jährige aufgefallen, die auf ihrem dreirädrigen Elektromobil auf der Markbauernstraße in Richtung Norden unterwegs war. Hierbei fuhr sich die noch unbekannte Seniorin augenscheinlich mit ihrem Lenker am VW Caddy eines 56-jährigen Dortmunders fest. Ein Augenzeuge half der Frau. Kurz darauf nahm er die Beschädigungen war - die Seniorin hatte in diesem Moment jedoch den möglichen Unfallort bereits verlassen.

Erinnern Sie sich an diesen Vorfall? Oder kennen Sie die Frau (circa 70-80 Jahre) auf dem silbernen Elektromobil, die möglicherweise in Nähe der Markbauernstraße wohnt? Bitte melden Sie sich bei der Polizeiwache in Hörde: 0231- 132- 1421.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell