POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Rund 25.000 Euro Blechschaden bei Unfall (08.06.2022)

Stockach (ots) - Am Mittwochabend hat ein Unbekannter versucht in eine Wohnung auf der Goethestraße einzudringen. Gegen 21.30 Uhr machte sich der unbekannte Täter an einer Wohnungseingangstür in einem Mehrfamilienhaus zu schaffen. Dem Täter gelang es jedoch nicht, die Tür zu öffnen. An der Tür entstand dadurch Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. ...

