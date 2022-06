Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aach, Lkr. Konstanz) Raub auf Lebensmittelmarkt - Polizei sucht Zeugen (08.06.2022)

Aach (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Raubüberfall auf einen Lebensmittelmarkt in der Singener Straße am gestrigen Abend gegen 21 Uhr. Ein unbekannter Mann betrat den Discounter kurz vor Ladenschluss und gelangte über eine Tür in den Bürobereich. Dort drängte er eine Mitarbeiterin Bargeld aus dem Tresor auszuhändigen. Anschließend sperrte der Unbekannte die Mitarbeiterin im Büro ein und verließ das Geschäft, vermutlich in Richtung Innenstadt. Zur Beschreibung des Täters ist der Polizei folgendes bekannt: eher groß, 20-30 Jahre alt, normale Statur, dunkle Kleidung, schwarzes Basecap. Zudem führte der Täter eine schwarze Umhängetasche mit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, bzw. zur Tatzeit oder im Vorfeld sachdienliche Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht haben, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell