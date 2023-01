Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 14-Jährige auf Schulweg angefahren - weiterer Unfall in der Nähe

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Freiherr-vom-Stein-Straße/Essener Straße ist heute Morgen ein Mädchen auf dem Weg zur Schule angefahren und verletzt worden. Die 14-Jährige aus Bottrop lief gegen 8.30 Uhr an der Fußgängerampel über die Freiherr-vom-Stein-Straße in Richtung Bahnhofstraße. Gleichzeitig bog eine 67-jährige Autofahrerin aus Bottrop von der Essener Straße nach links auf die Freiherr-vom-Stein-Straße ab, um weiter Richtung Bottrop-Mitte zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die Schülerin stürzte und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen wurde sie leicht verletzt.

In der Nähe der Unfallstelle - an der Kreuzung Prosperstraße/Friedrich-Ebert-Straße - hatte es bereits gegen 7.45 Uhr einen Unfall gegeben, bei dem ein 55-jähriger Fußgänger aus Bottrop verletzt wurde. In diesem Fall wollte eine 27-jährige Autofahrerin aus Bottrop von der Prosperstraße nach links auf die Friedrich-Ebert-Straße abbiegen und stieß dabei mit dem Fußgänger zusammen, der gerade die Straße an der Ampel überquerte. Der 55-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Wegen der beiden Unfälle kam es auch zu Verkehrsbehinderungen.

