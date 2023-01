Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Dortmund/Herne: Mutmaßliche Einbrecher nach längerem Ermittlungsverfahren in U-Haft

Recklinghausen (ots)

Nach einem länger geführten Ermittlungsverfahren des Kriminalkommissariats für Einbruchsdelikte konnten am Dienstag (10.01.)zwei mutmaßliche Wohnungseinbrecher aus Recklinghausen festgenommen werden. Sie sollen 13 Wohnungseinbrüche in Recklinghausen, Dortmund und Herne verübt haben. Alle Taten fanden im vergangenen Dezember statt. Bei den ebenfalls am Dienstag durchgeführten Wohnungsdurchsuchungen in Recklinghausen konnten die Beamtinnen und Beamten zudem umfangreiches Beweismaterial sicherstellen. Die vorab erwirkten Haftbefehle für die beiden Verdächtigen (22, 37) wurden gestern von einem Haftrichter in Bochum verkündet. Seither sitzen sie in U-Haft. Die weiteren Ermittlungen und Auswertungen der Beweisstücke dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell