POL-KI: 220922.1 Nehmten: Zeugen nach illegaler Abfallentsorgung gesucht

Kiel (ots) - Beamte des 2. Reviers nahmen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei Tatverdächtige fest, die zuvor in ein Wohn- und Geschäftshaus im Stadtteil Südfriedhof eingebrochen sind. Eine weitere Tat im selben Stadtteil klärten Polizisten des Kriminaldauerdienstes in der Nacht zuvor auf. Ein Anwohner informierte gegen 01:30 Uhr über 110 die Polizei, da er verdächtige Personen an der Eingangstür eines ...

mehr