Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220921.1 Kiel: Polizei nimmt Einbrecher fest

Kiel (ots)

Beamte des 2. Reviers nahmen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei Tatverdächtige fest, die zuvor in ein Wohn- und Geschäftshaus im Stadtteil Südfriedhof eingebrochen sind. Eine weitere Tat im selben Stadtteil klärten Polizisten des Kriminaldauerdienstes in der Nacht zuvor auf.

Ein Anwohner informierte gegen 01:30 Uhr über 110 die Polizei, da er verdächtige Personen an der Eingangstür eines Geschäfts- und Wohnhauses in der Deliusstraße feststellte. Als die Beamten eintrafen, konnten sie zunächst einen 47 Jahre alten Tatverdächtigen im Gebäude antreffen und festnehmen. Den 34-Jährigen Komplizen nahmen nach weiterer Absuche ebenfalls im Gebäude fest. Die beiden hatten die Eingangstür des Hauses aufgehebelt und sich so Zutritt in das Gebäude verschafft.

Die beiden polizeilich bekannten Männer kamen ins Polizeigewahrsam und mussten von dort Mittwochfrüh mangels Haftgründen entlassen werden. Das Kommissariat 12 der Kieler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Beamtinnen und Beamten des K12 ermitteln derzeit wegen einer weiteren Tat, die sich am späten Montagabend in der Boninstraße ereignete. Hier hatte sich gegen 23:15 Uhr ein 39-Jähriger unberechtigt Zutritt in einen Lagerraum einer dort ansässigen Firma verschafft. Aufmerksame Zeugen beobachteten das Vorgehen des Mannes und informieren die Polizei, so dass Beamte des Kriminaldauerdienstes den Mann vor Ort festnahmen. Er hatte bereits mehrere hochwertige Werkzeuge zum Abtransport bereitgestellt.

Auch er kam ins Gewahrsam und musste im Laufe des Dienstags aufgrund fehlender Haftgründe auf freien Fuß gesetzt werden. Das Ermittlungsverfahren dauert an.

Matthias Arends

