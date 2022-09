Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Diebstähle aus Kraftahrzeugen

Hückelhoven/-Brachelen (ots)

In der Nacht von Montag (05. September) auf Dienstag (06. September) kam es in Hückelhoven sowie im Ortsteil Brachelen zu mehreren Diebstählen aus Kraftwagen. Auf der Von-Dechen-Straße öffneten Unbekannte einen Wagen und stahlen Bargeld aus der Mittelkonsole. In Brachelen lagen die Tatorte in den Straßen Schwarzer Weg, Kommend und auf der Neustraße. Die Diebe erbeuteten dort eine Angeltasche, eine Dartscheibe mit Zubehör, Parfüms sowie Bargeld. Ob die Taten von denselben Tätern begangen wurden, klärt nun die Kriminalpolizei.

