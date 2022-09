POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Ganderkesee - Geräteschuppen in Brand geraten

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Landkreis Oldenburg: Ganderkesee - Geräteschuppen in Brand geraten

Delmenhorst (ots)

Ganderkesee. Aus bislang unbekannter Ursache ist am Montagmorgen gegen 5 Uhr ein Geräteschuppen in Ganderkesee in Brand geraten. Das Feuer konnte durch die Feuerwehren Ganderkesee und Havekost, die mit 41 Personen tätig waren, gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die angrenzenden Straßen mussten für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt werden. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

