POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Butjadingen - Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Delmenhorst (ots) - Am Sonntag, 18. September 2022, drangen bislang unbekannte Täter zwischen 14:15 Uhr und 14:45 Uhr durch Einschlagen einer Seitenscheibe in einen Pkw ein, der auf einem Parkplatz an der Oldenburger Landstraße geparkt war. Aus dem Innenraum wurde eine Geldbörse samt Inhalt entwendet. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 350 Euro geschätzt. Zeugen, die ...

mehr