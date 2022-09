Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall mit drei weiteren Fahrzeugen +++ Unfallverursacher flüchtet

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 18. September 2022, kam es gegen 09:55 Uhr auf der Bremer Straße im Einmündungsbereich Langenwischstraße zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Zur Unfallzeit warteten ein Pkw Peugeot (Fahrzeugführerin 60 Jahre aus Bremen), ein Pkw Citroen (Fahrzeugführer 74 Jahre + Beifahrerin 64 Jahre, beide aus der Gemeinde Ganderkesee) und ein Pkw Mazda (Fahrzeugführer 83 Jahre aus Delmenhorst) in benannter Reihenfolge bei Rotlicht vor der dortigen Lichtzeichenanlage in Fahrtrichtung Bremen. Vermutlich aufgrund einer erheblichen Alkoholisierung fuhr ein 39-jähriger Bremer mit einem Pkw Porsche auf den Pkw Peugeot auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf die vor ihm stehenden Fahrzeuge aufgeschoben. Der 83-jährige Fahrzeugführer des Pkw Mazda sowie die Beifahrerin des Pkw Citroen wurden leicht verletzt. Beide wollten sich infolge des Unfalles eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. An allen vier beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Pkw Mazda war nicht mehr fahrbereit. Die Gesamtsachschadenshöhe wurde auf etwa 21.000 Euro geschätzt.

Infolge des Unfalles entfernte sich der 39-jährige Bremer mit seinem beschädigten Fahrzeug von der Unfallstelle. Der Fahrzeugführer wurde im Rahmen der Fahndung durch die Polizei Bremen im Stadtgebiet Bremen kontrolliert. Es wurde eine erhebliche Alkoholisierung des Fahrzeugführers festgestellt. Eine Blutprobenentnahme erfolgte. Gegen den 39-jährigen Bremer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

