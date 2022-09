Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: 72-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall in Delmenhorst schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 18. September 2022, befuhr ein 42-jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Ganderkesee mit seinem Pkw Renault gegen 14:22 Uhr die Ludwig-Kaufmann-Straße in Richtung Oldenburger Straße. Beim Abbiegen nach rechts auf die Oldenburger Straße übersah der Fahrzeugführer einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 72-jährigen Fahrradfahrer aus Delmenhorst. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der 72-Jähirge stürzte und sich schwer verletzte. Der 72-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Es entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 750 Euro geschätzt.

