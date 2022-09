Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wildeshausen - Brand auf dem Gelände eines Rohstoffhandels

Delmenhorst (ots)

Wildeshausen. Am Sonntag ist es gegen 7.40 Uhr auf dem Gelände eines Rohstoffhandels an der Düngstruper Straße zu einem Brand gekommen. Auf einer Fläche von 10x10m ist Metallschrott in Brand geraten. Durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Wildeshausen und Düngstrup,die mit 46 Feuerwehrbediensteten vor Ort waren, wurde die Fläche gelöscht. Laut Auskunft des Eigentümers entstand kein Sachschaden.

