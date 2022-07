Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220713-2: Tatverdächtiger schlug Scheibe ein - Polizisten stellten Mann noch vor Ort

Hürth (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (13. Juli) haben Polizisten einen 46-jährigen Mann in Gewahrsam genommen, der zuvor in ein Bürogebäude in Hürth eingebrochen war.

Gegen 1.45 Uhr verständigte der Sicherheitsdienst des Bürogebäudes die Polizei. Ein Unbekannter sollte sich Zugang zu einem Firmengelände an der Hans-Böckler-Straße verschafft und mit einer Metallstange die Haupteingangstür des Komplexes beschädigt haben. Die Beamten trafen den Mann noch im Gebäude an. Als sie ihn ansprachen, hielt der 46-Jährige die Bank einer Bierzeltgarnitur in den Händen und ging damit auf die Beamten zu. Auf Anweisungen der Beamten reagierte er nicht, so dass ihn die Polizisten überwältigten und Handschellen anlegten. Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam, da er zuvor bereits ein Betriebsgelände in Köln-Rondorf unberechtigt betreten hatte und seine Identität nicht zweifelsfrei feststand. Beim Einschlagen der Scheibe hatte sich der Tatverdächtige leicht verletzt. Ein Arzt versorgte die Verletzungen. Nach derzeitigem Sachstand erlangte der 46-Jährige keine Beute.

Kriminalbeamte sicherten Spuren am Tatort. Die Ermittlungen zur Sache hat das Kriminalkommissariat 23 bereits aufgenommen. (akl)

