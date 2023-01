Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230131.7 Heide: Einbrecher am Wochenende unterwegs

Heide (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in Heide zu drei Einbruchstaten gekommen. In zwei Fällen entstanden lediglich Sachschäden, im dritten machten die Täter nur geringe Beute. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Samstagnachmittag bis zum Montag, 08.30 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam über eine Tür in ein Fitnessstudio in der Straße Vogelweide ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen stahlen die Diebe nichts, richteten allerdings einen Sachschaden in Höhe von 300 Euro an.

Ein zweites Sportstudio in der Meldorfer Straße suchten Einbrecher in der Nacht zum Samstag auf. Sie stiegen durch ein Fenster ein und entwendeten Bargeld in Höhe von 200 Euro.

Bei dem dritten Tatobjekt handelte es sich um deinen Kindergarten in der Nordstrander Straße. Durch eine Tür verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Objekt, machten allerdings keine Beute. Die Höhe des angerichteten Sachschadens beläuft sich auf 1.000 Euro.

Zeugen, die in einem der Fälle verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder die ansonsten Hinweise auf die Täter geben können, sollten sich mit der Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell