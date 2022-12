Erkelenz (ots) - Am 15. Dezember (Donnerstag) wollte ein bislang unbekannter Mann gegen 13.50 Uhr ein in einem Verbrauchermarkt an der Antwerpener Straße ansässiges Schuhgeschäft verlassen. Im Ausgangsbereich schlug der akustische Diebstahlsalarm an. Als die Verkäuferin den Mann zur Rede stellte und ihn am Weggehen hindern wollte, reagierte dieser zunächst verbal ...

mehr