Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Dieb flieht mit gestohlenen Schuhen

Polizei sucht Zeugen

Erkelenz (ots)

Am 15. Dezember (Donnerstag) wollte ein bislang unbekannter Mann gegen 13.50 Uhr ein in einem Verbrauchermarkt an der Antwerpener Straße ansässiges Schuhgeschäft verlassen. Im Ausgangsbereich schlug der akustische Diebstahlsalarm an. Als die Verkäuferin den Mann zur Rede stellte und ihn am Weggehen hindern wollte, reagierte dieser zunächst verbal aggressiv. Danach schubste er die Frau weg und flüchtete auf einem Fahrrad mit seiner Tatbeute, ein Paar Schuhen. Der Ladendieb war etwa 190 Zentimeter groß, sprach mit einem osteuropäischen Akzent und war kräftig gebaut. Er trug eine blaue Jacke, eine dunkle Jogginghose sowie eine beige Pudelmütze mit Muster. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein graues älteres Herrenrad. Wer hat verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht oder kann Hinweise auf den Täter geben? Das Kriminalkommissariat in Erkelenz nimmt Informationen telefonisch unter 02452 920 0 entgegen. Alternativ kann das Hinweisportal auf der Website der Polizei Heinsberg genutzt werden, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

