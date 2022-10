Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit verletztem E-Scooter Fahrer

Speyer (ots)

Ein 23-jähriger Mann befuhr am 26.10.2022 gegen 15:00 Uhr den Fahrradweg der Landauer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt mit seinem E-Scooter. Dort überquerte er den ampelgeschalteten Fußgängerüberweg trotz rot anzeigender Lichtzeichenanlage. Zeitgleich bog ein Fahrzeugführer nach rechts in die Paul-Egell-Straße ab. Auf dem Fußgängerüberweg kam zum Zusammenstoß mit dem E-Scooter. Der Fahrer stürzte, verletzte sich und musste durch den hinzugerufenen Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell