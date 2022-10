Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Heßheim) - Einbruch in Vereinsheim

Bild-Infos

Download

Heßheim (ots)

In der Zeit von 25.10.2022, 09.45 Uhr, bis 26.10.2022, 13.20 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter das Vereinsheim des Geflügelzuchtvereines mit angeschlossener Gaststätte im Nachtweideweg ein. Hierzu wurden mehrere Türen aufgehebelt. Entwendet wurden nach bisherigem Ermittlungsstand Nahrungsmittel, ein bislang noch nicht bekannter Bargeldwert und Elektroartikel. Die Schadenshöhe ist bislang noch unbekannt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell