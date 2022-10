POL-PDLU: Verwirrter Mann löst Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst aus

Speyer (ots) - Eine 20-jährige Frau parkte ihren Pkw am 25.10.2022 in der Steingasse. Als sie gegen 19:45 Uhr zusammen mit ihrem Bruder wieder zu ihrem Fahrzeug kam, konnten sie eine Person an der rechten Fahrzeugseite erkennen, welche sich dort "zu schaffen machte". Der 18-jährige Bruder lief deshalb in Richtung des Pkw und rief laut. Der unbekannte Tatverdächtige rannte daraufhin weg. An der Kreuzung ...

mehr