Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch auf Vereinsgelände

Speyer (ots)

In der Zeit vom 24.10.2022, 20:00 Uhr bis 25.10.2022, 10:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter unbefugt Zutritt auf ein Gelände am Mäuseweg. Dort entwendeten Sie einen Rasenmäher. Der Sachschaden liegt bei etwa 200EUR. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

