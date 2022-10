POL-PDLU: Mofa-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs

Speyer (ots) - Am 24.10.2022 gegen 16:30 Uhr hielt der PKW einer 37-Jährigen in der Schützenstraße aufgrund der geschlossenen Bahnschranke vor dem PKW einer 35-Jährigen an. Die 37-Jährige rutschte mit ihrem Fuß vom Bremspedal, sodass ihr PKW nach hinten rollte. Hierdurch kollidierte er mit dem PKW der 35-Jährigen, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 500 Euro entstand. Infolge des Zusammenstoßes klagte die ...

