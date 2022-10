Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht nach Schaden am Gartenzaun

Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 19:45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Gartenzaun im Ostring (Bereich Einmündung zur Carl-Bosch-Straße). Eine Anwohnerin hörte einen lauten Knall und bemerkte bei der Nachschau die Beschädigung am Gartenzaun. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder dem unfallverursachenden PKW machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder per Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

