Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Traktor verliert bei Fahrt Teil der Fahrzeugtür

Hochdorf-Assenheim (ots)

Am 24.10.2022, gegen 15:10 Uhr, fuhr eine 67-jährige Fahrzeugführerin die L530 von Hochdorf-Assenheim in Richtung Dannstadt-Schauernheim. Unmittelbar hinter dem Kreisverkehr (Ortsausgang Hochdorf) kam der Fahrerin ein grüner Traktor mit Anhänger entgegen. Bei dem Traktor löste sich ein Teil der Fahrzeugtür und fiel auf die Fahrbahn, die Fahrzeugscheibe ging hierdurch zu Bruch. Die 67-Jährige konnte nicht mehr abbremsen und fuhr über das Fahrzeugteil. Der Traktorfahrer setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort. An dem PKW der Frau entstand Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Aufgrund der Beschreibung dürfte es sich um einen Traktor der Marke John Deere gehandelt haben. Zwecks Reinigung wurde die Fahrbahn kurz gesperrt. Das auf der Fahrbahn befindliche Fahrzeugteil des Traktors wurde sichergestellt. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder dem grünen Traktor machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder per Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

