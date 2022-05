PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Polizei lädt zur Informationsveranstaltung "Sicherheit im Alter - Keine Chance für Trickbetrüger!" ein.

Bad Schwalbach (ots)

Geisenheim, Beinstraße 11 (Kulturscheune Geisenheim) Donnerstag, 19.05.2022, 15:00 Uhr

(fh)Am Donnerstag, dem 19.05.2022, findet um 15:00 Uhr in der Kulturscheune in Geisenheim, in der Beinstraße 11, eine Informationsveranstaltung zum Thema "Sicherheit im Alter - Keine Chance für Trickbetrüger!" statt, zu der die Polizei interessierte Bürgerinnen und Bürger einlädt. Ziel der Veranstaltung ist es, vorrangig Seniorinnen und Senioren über Gefahren und Begehungsweisen ausgewählter, aktueller Betrugsdelikte zu informieren. Schwerpunkte sind dabei die Betrugsmaschen per App, die der "Falschen Polizeibeamten" und des Enkeltricks. Das geschickte Vorgehen der Täterinnen und Täter, aber auch die Unachtsamkeit vieler Opfer, machen ständige Präventionsmaßnahmen in diesem Bereich erforderlich. Häufig handelt es sich bei den Opfern um lebensältere Menschen. Daher soll im Rahmen dieser Veranstaltung insbesondere diese Zielgruppe über die neuesten Betrugsmaschen aufgeklärt werden. Die Nachbarschaftshilfe der Stadt Geisenheim wird die Veranstaltung freundlicherweise mit Kaffee und Kuchen unterstützen. Informationsmaterialien zum Thema werden ebenfalls kostenlos zur Mitnahme bereitliegen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 0611/345-1616.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell