Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Firmengebäude

Speyer (ots)

Im der Zeit vom 25.10.2022, 17:30 Uhr bis 26.10.2022, 05:45 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem umschlossenen Firmengelände in der Stockholmer Straße. Dort drangen sie gewaltsam in die Werkstatt der Firma ein. Im Innern öffneten sie Schänke und entwendeten Baumaschinen, Bargeld und Fahrzeugschlüssel. Außerdem brachen sie einen Tankdeckel eines Lkw`s auf und entnahmen Kraftstoff in unbekannter Menge. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 8000EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell