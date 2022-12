Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Frau von PKW angefahren

Hückelhoven (ots)

Am Donnerstagmorgen (15. Dezember) ereignete sich gegen 07.55 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Ein 59-Jähriger befuhr mit seinem PKW die Gladbacher Straße in Fahrtrichtung Am Lieberg. Auf Höhe der Husarenstraße überquerte eine 72 Jahre alte Hückelhovenerin zu Fuß die Fahrbahn. Aus bislang ungeklärter Ursache erfasste der Mann aus Hückelhoven mit seinem PKW die ältere Frau. Diese stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

