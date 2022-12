Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Geilenkirchen-Hünshoven (ots)

Eine 34 Jahre alte Frau aus Kreuzau befuhr mit ihrem PKW die Landstraße 164 aus Übach-Palenberg kommend in Fahrtrichtung Geilenkirchen. Zeitgleich befuhr eine 27-jährige Geilenkirchenerin dieselbe Straße in entgegengesetzte Richtung und beabsichtigte, an der Einmündung Landstraße 164 / Zufahrt Bundesstraße 56 (Fahrtrichtung Heinsberg) nach links auf die Zufahrt abzubiegen. Dabei kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Im Anschluss touchierte die 27-Jährige mit ihrem Wagen einen auf einer Verkehrsinsel befindlichen Mast, an dem Verkehrszeichen angebracht waren. Durch die Kollision verletzten sich beide Frauen, eine davon schwer, und mussten zur weiteren Behandlung mit Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

