Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Betrüger erbeutet Geld bei Wechseltrick

Zeugensuche

Übach-Palenberg-Marienberg (ots)

Am Mittwochabend (14. Dezember), gegen 18.30 Uhr, fragte ein bislang unbekannter Mann während des Bezahlvorgangs die Kassiererin eines Discoutmarktes am Grenzweg, ob es möglich sei, an der Kasse Geld zu wechseln. Zunächst wollte der Unbekannte mehrere 100EUR-Scheine in 50EUR-Scheine gewechselt haben. Als der Kunde dann die 50EUR-Scheine erneut wechseln wollte, lehnte die Kassiererin dies jedoch ab. Daraufhin verließ der Mann den Markt. Als die Mitarbeiterin misstrauisch wurde und ihren Kassenbestand überprüfte, fiel auf, dass ein dreistelliger Betrag fehlte. Der Geldwechsler war männlich und wirkte südeuropäisch. Er war etwa 40 bis 45 Jahre alt, zirka 175 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Er war mit einer schwarzen Mütze, einem grauen Pulli, schwarzer Jacke und dunkelblauen Jeans bekleidet. Wer hat verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht oder kann Hinweise auf den Täter geben? Das Kriminalkommissariat in Hückelhoven nimmt Informationen telefonisch unter 02452 920 0 entgegen. Alternativ kann das Hinweisportal auf der Website der Polizei Heinsberg genutzt werden, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

