Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Angeblicher Handwerker täuscht Seniorin

Zeugen gesucht

Heinsberg-Dremmen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann gab sich Mittwochvormittag (14. Dezember) gegen 11 Uhr gegenüber einer älteren Frau als Handwerker aus. Unter dem Vorwand, dass auf Grund von Straßenbauarbeiten das Wasser abgestellt werden müsse, gelang es ihm, dass die Seniorin ihn in das Haus ließ. Während die ältere Dame auf Anweisung des Unbekannten im Erdgeschoss das Badezimmer aufsuchen musste, um die Toilettenspülung zu betätigen, begab sich der angebliche Handwerker in das Obergeschoss. Nachdem der Mann das Haus wieder verlassen hatte, wurde die ältere Dame misstrauisch und verständigte die Polizei. Als die Beamten zusammen mit der Frau das Obergeschoss aufsuchten, stellte sie fest, dass Schmuck und Uhren fehlten. Laut Beschreibung war der Mann etwa 175 Zentimeter groß, zirka 30 Jahre alt und von schlanker Statur. Er war mit einem blauen Oberteil sowie einer blauen Hose mit Strick an den Knien bekleidet, wirkte westeuropäisch und hatte braune Haare. Wer hat verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat im Bereich der Jülicher Straße gemacht oder kann Hinweise auf den Täter geben? Das Kriminalkommissariat in Geilenkirchen nimmt Informationen telefonisch unter 02452 920 0 entgegen. Alternativ kann das Hinweisportal auf der Website der Polizei Heinsberg genutzt werden, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Da sich in den vergangenen Wochen die Fälle häufen, warnt die Polizei noch einmal eindringlich davor, unbekannten Personen arglos Eintritt in die eigenen vier Wände zu gewähren. Folgende Hinweise können helfen:

- Sehen sie sich den Besucher vor dem Öffnen der Tür an (Türspion oder Blick aus dem Fenster). Wenn sie die Möglichkeit haben, nutzen sie eine Türsprechanlage. - Öffnen sie die Haus- oder Wohnungstür nicht, wenn Unbekannte geklingelt haben. - Fordern sie von Personen, die angeben, von einer Behörde oder Firma zu sein, den Dienstausweis und prüfen sie ihn sorgfältig. (Druck/Foto/Stempel) - Wenn sie Zweifel haben, fragen sie bei der Behörde oder Firma nach, bevor sie die Person einlassen und schließen Sie während des Anrufs die Haus- oder Wohnungstür. - Ziehen sie bei unbekannten Besuchern Angehörige oder Nachbarn hinzu oder bestellen sie die Person zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Wenn Sie trotz aller Sicherheitsvorkehrungen Opfer einer Straftat geworden sind, wenden Sie sich über den Notruf 110 an die Polizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell