POL-NOM: Körperverletzung durch das Ausbringen einer stark übelriechenden Substanz

Einbeck (ots) - 15.11.2022, 14:45 Uhr Einbeck (rod) Ein 39 Jahre alter E-Scooter-Fahrer aus Einbeck wurde am Dienstag gegen 14:45 Uhr im Köppenweg in Einbeck angehalten und kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde ihm bis auf Weiteres untersagt. Rückfragen bitte an: ...

mehr