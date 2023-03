Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Öffentlichkeitsfahndung nach Raubdelikt auf Nettomarkt

Sprockhövel (ots)

Ein noch bisher unbekannter Tatverdächtiger betrat am 07.12.22 kurz vor Ladenschluss die Netto Filiale in Sprockhövel an der Bahnhofstraße und begab sich unmittelbar zum an der Kasse befindlichen Mitarbeiter. Unter Vorhalt eines Messers forderte er die Einnahmen aus der Kasse und floh anschließend mit der Tatbeute in unbekannte Richtung. Nun sind die Bilder einer Überwachungskamera zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Wer kann Hinweise auf den Täter geben? Bilder unter dem Link: https://polizei.nrw/fahndung/99437

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell