POL-EN: Wetter- Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch

Wetter (ots) - Ein 52-jähriger Wetteraner stellte am 23.02.2023, gegen 15:00 Uhr, seinen Fiat 500 an der Grundschötteler Straße in Höhe der Hausnummer 70 ab. Am Mittwoch (01.03). stellte er fest, dass sein Fahrzeug entwendet wurde. Es handelt sich bei dem Wagen um einen grauen Fiat 500. Das Fahrzeug ist etwa 3 Jahre alt. Weitere Hinweise zu dem Fahrzeug gibt es nicht. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Kreispolizeibehörde ...

